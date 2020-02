Adani: "L'Udinese produce tanto, ma manca di lucidità. Okaka e Lasagna sono due attaccanti assortiti"

Lele Adani, commentatore tecnico per Sky, presente domenica al "Friuli" per raccontare insieme a Riccardo Trevisani la partita tra Udinese e Inter, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto. Queste le sue parole:

"I due attaccanti sono assortiti: uno lavora con il corpo (Okaka), l'altro nello spazio (Lasagna). Ma serve più lucidità: Fofana, De Paul e Sema hanno sbagliato a volte l'ultimo passaggio, ma l'Udinese ha ugualmente calciato molto in porta. Cosa manca? Per quello che produce deve segnare di più, non solo sulle ripartenze, ma nello stretto, quando cerchi il domino giusto, sei schiacciato dalla difesa e devi avere lucidità nelle conclusioni".