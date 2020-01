Mattinata di lavoro in quel di Collecchio per il Parma. In vista della sfida contro l'Udinese, in programma domenica pomeriggio al "Tardini", i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da esercizi di attivazione e torellini. L’allenamento, guidato come sempre da mister D'Aversa, è proseguito con un lavoro tattico e una partita a tutto campo.