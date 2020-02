QUI INTER - Verso l'Udinese, quest'oggi lavoro a gruppi ad Appiano Gentile

Allenamento pomeridiano in un clima primaverile per l'Inter in vista della gara contro l'Udinese. Quest'oggi, riporta Inter Tv, dopo il riscaldamento e una fase di possesso palla si è svolto il lavoro vero e proprio, con la squadra divisa in due gruppi che ha studiato le mosse tattiche per il match della Dacia Arena. Si segnala un Christian Eriksen sempre più calato nella realtà interista.