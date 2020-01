QUI INTER - Eriksen dal 1' con l'Udinese. Conte spera di recuperare Brozovic

Dopo l'esordio in Coppa Italia contro la Fiorentina, Christian Eriksen si appresta a giocare la prima partita da titolare con la maglia dell'Inter. Il danese, infatti, dovrebbe essere impiegato dal 1' a Udine: Antonio Conte dovrebbe recuperare uno tra Brozovic e Borja Valero ma, se il croato non dovesse farcela, ecco che l'ex Tottenham potrebbe scendere in campo insieme a Vecino e Barella.