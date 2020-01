QUI INTER - Conte spera di riavere Brozovic a Udine. Tre neroazzurri alle prese con la febbre

Inter alla prese con qualche problemino di infermeria. A Udine, dove non ci sarà lo squalificato Martinez, Conte spera di riavere Brozovic, ma dovrà rinunciare a Gagliardini che dopo il trauma all’avampiede destro ha un edema osseo (un mese fuori). In panchina ieri sera c’erano Borja Valero (leggero risentimento muscolare) e i febbricitanti D’Ambrosio e Skriniar (anche De Vrij con la febbre ma a casa). Gli ultimi tre sono recuperabili alla Dacia Arena. Chi invece rischia il forfait è Sensi: la botta contro il Cagliari si è trasformata in un lieve risentimento al polpaccio destro.