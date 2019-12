QUI CAGLIARI. Maran: "Quando si perde poco la sconfitta brucia, in allenamento ho visto la rabbia giusta"

Mister Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Udine, ovviamente si è parlato molto della sconfitta contro la Lazio: "Per cancellare quei 7 minuti finali dobbiamo fare una prova come abbiamo fatto lunedì, perché con prestazioni di quel tipo è più facile fare punti a Udine. La rabbia che ho visto negli allenamenti è quella giusta, serve il giusto piglio di una squadra che sa quello che vuole. Non ci saranno: Birsa, Cacciatore, Ceppitelli, Castro, Nandez, Olsen, Cacciatore e Pavoletti. L'Udinese è squadra molto fisica, dovremo essere bravi a non perdere l'uno contro uno. Quella dell'anno scorso fu una partita strana, che ci fece chiudere da quindicesimi invece che da decimi. Sono due momenti molto diversi, sono due squadre diverse: l'ossatura è rimasta quella, ma abbiamo cambiato sistema di gioco e giocatori. Qualcosa è mutato e questo dobbiamo portare in campo: siamo chiamati a fare la prestazione e ad aumentare il livello, perché sennò diventa pericoloso. Lazio? Quando uno perde poco, la sconfitta brucia ancora di più. Per questo sappiamo che dobbiamo fare le gare sempre sui massimi livelli, anche domani dovrà andare così".