Parma-Udinese 2-0, LE PAGELLE DEGLI AVVERSARI: Kulusevksi e Gagliolo decisivi

Parma che sfrutta al massimo le occasione avute, battuta l'Udinese 2 a 0, nonostante la sofferenza del secondo tempo. I crociati che volano così verso la zona Europa.

Sepe 7 - Bravo a dire no a Lasagna quando l'Udinese si desta, nel primo tempo. Altre due parate molto difficili nella ripresa, su Mandragora, e su De Paul. Il clean sheet porta la sua firma.

Darmian 6,5 - Distratto in apertura: Sema lo beffa in un paio di occasioni. Si scioglie col passare dei minuti e mette in mezzo anche un paio di palloni molto pericolosi.

Iacoponi 5,5 - Okaka riesce sempre a liberarsi dalla marcatura nei primi 20 minuti, poi gli prende le misure. Clamorosa l'ingenuità con cui manda in porta Mandragora a venti minuti dalla fine.

Bruno Alves 6 - Bene sui palloni alti, meno nel controllo della zona, rischia inizialmente ma poi riesce a controllare bene la zona e Okaka in particolare.

Gagliolo 7 - Si inventa un gol pazzesco, superando sè stesso dopo il già notevole tuffo che aveva sbloccato i ducali a Udine, un girone fa. Difensivamente perfetto, Larsen non gli sfugge mai. Dal 62' Laurini 6 - Entra per dare solidità al reparto e spende subito il giallo, ma comunque non demerita.

Kucka 6 - Più arretrato rispetto alle recenti uscite, si dedica anche alla fase difensiva oltre che agli inserimenti alle spalle del tridente. Esce dal campo affaticato, non aiutato da una settimana di allenamenti differenziati.

Scozzarella 6,5 - Gestisce il gioco con la consueta lucidità, rimanendo arretrato quando gli inserimenti portano i compagni nella metàcampo ospite. Dall'87' Grassi sv.

Hernani 6 - Sempre dinamico, raramente preciso: oggi gioca molto decentrato e va anche vicino al gol, ma nel finale di gara, forse stanco, non riesce a essere concreto.

Kulusevski 7 - Torna al gol dopo un paio di settimane opache, entrando anche nell'azione del vantaggio di Gagliolo. Il suo tiro dalla media distanza è sempre più un fattore per questo Parma.

Cornelius 6 - Va vicino al gol ma Musso gli dice no: solita dose di lotta e pericolosità a centro area, assolutamente fondamentale per la manovra. E con Kulusevski, il feeling è evidente.

Kurtic 6,5 - La miglior prova in crociato fino ad ora per l'ex estense, che nel primo tempo fa box to box senza rifiatare. Poi finisce la benzina e D'Aversa cambia. Dal 73' Dermaku sv.