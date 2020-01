Lecce, Liverani contro l'arbitraggio: "Oggi niente uniformità"

Davvero amareggiato per la sconfitta dei suoi mister Fabio Liverani. Il tecnico del Lecce, nel post gara, punta il dito non solo contro i suoi uomini ma anche contro l'arbitraggio "Una delle cose che mi ha dato più fastidio è l'episodio del gol annullato a Babacar per un contatto che a Okaka su Rossettini non è mai stato fischiato. C’è stata una gestione diversa delle situazioni che ha innervosito la squadra e questi episodi possono pesare a fine stagione. Voglio uniformità di pensiero. E questo oggi non è avvenuto".