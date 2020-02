Inter, Moses: "Sapevamo fosse una trasferta difficile"

Victor Moses, esterno nerazzurro, ha parlato in mixed zone a margine della vittoria inflitta ai danni dell'Udinese. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato duramente, sapevamo fosse una trasferta difficile. Abbiamo approcciato molto bene alla gara, abbiamo dato tutto e alla fine è arrivata la vittoria, grazie ad un grande lavoro di squadra. La vittoria della Juventus avrebbe potuto metterci pressione, ma abbiamo vinto perseverando con la nostra cultura del lavoro. Che potrà farci vincere tante altre partite".

Come ti stai ambientando ad Appiano?

"Mi sto ambientando molto bene. Conoscevo Young, Lukaku... L'Inter per me è come una famiglia. Siamo affiatati in ogni momento, e questa è la cosa più importante. Se vogliamo vincere, dobbiamo lavorare duramente".

Domenica prossima c'è il derby.

"Vogliamo vincere. Oggi è stata cosa buona venire qui e vincere. Il prossimo match sarà molto importante per noi: vogliamo vincere, anteponendo il noi all'io. Abbiamo le qualità, anche nei singoli, per vincere".