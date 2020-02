Chievo, Marcolini: "Bravi a gestire bene anche il momento di sofferenza"

Mister Marcolini ha commentato la vittoria del Pordenone: “Dopo aver trovato il gol abbiamo fatto un po' di possesso inutile, permettendo a loro di alzare la linea di pressione, commettendo errori che non dovevamo fare, permettendo al Pordenone di metterci in difficoltà in certi frangenti. Ho visto però una squadra che ha dimostrato grande disponibilità e si è messa in mostra anche nella sofferenza. Davanti avevamo una squadra che vuole tornare a fare il risultato, noi di contro siamo partiti bene, quando hanno avuto il predominio del campo però siamo stati bravi a chiudere gli spazi. Il Pordenone ha fatto una buona partita, noi però l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Centrocampo? Tutti e tre hanno fatto una grande partita, a Obi scherzando gli ho detto che spero sempre abbia i muscoli un po' a rischio, perchè se gioca sempre così... Garritano ha dato tanto, come Segre, che è stato molto ordinato tatticamente. Farei i complimenti a Zuelli, è entrato in campo con grande personalità. Risultati? Ripeto quanto detto dopo la Salernitana, stiamo trovando continuità di risultati e uomini, la fiducia così aumenta. Nel secondo tempo anche quando non eravamo brillanti siamo stati capaci di gestire la situazione, cosa che in altri momenti del campionato ci è mancata”.