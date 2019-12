La rinascita di Scuffet allo Spezia: sei i "clean sheet" in dodici partite giocate

Simone Scuffet sembra aver trovato allo Spezia la sua dimensione ideale per crescere. Dopo alcune stagioni tribolate, il portiere friulano sta finalmente trovando continuità e, giornata dopo giornata, si sta rivelando un giocatore sempre più importante per i liguri. Se infatti quella della formazione allenata da Italiano è al momento la quinta miglior difesa della cadetteria, il merito è soprattutto del ragazzo di Remanzacco, capace in dodici partite di totalizzare ben sei "clean sheet", sbarrando la propria porta per la metà delle gare giocate. Facendo un rapporto tra partite disputate e match terminati con lo "0" nella casella delle reti subite, Scuffet risulta il secondo miglior portiere della Serie B, dietro solamente a Montipò, portiere del Benevento che sta dominando il campionato.