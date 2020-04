L'agente di Thereau: "Via da Udine per andare a Firenze ma in viola è andato tutto storto"

Dopo Udine Cyril Thereau non è più riuscito a giocare con continuità. Nessun salto di qualità ma soltanto tanta tribuna a Firenze. L'attaccante francesce, infatti, si trova ai margini del progetto tecnico del club viola. A spiegare la condizione è stato il suo agente, David Lasaracina: "E' andato via da Udine per cercare nuovi stimoli. La sua parentesi in viola è stata però molto strana, perché è partito benissimo, ma poi dopo essersi infortunato e col cambio di allenatore è andato tutto storto. Non penso che abbia avuto problemi con i compagni. Pioli ha solo cambiato modulo e Cyril non ha più giocato.