Iturra dice addio al calcio: a Udine un rapido ed infelice passaggio

Manuel Iturra lascia il calcio professionistico, ad annuciarlo oggi il suo agente con un tweet. Il Colocho arrivò a Udine dal Granada nell'estate del 2015. La sua parentesi in bianconero, in quell'Udinese che andava in cerca di una quadratura con Colantuono, sarà però avara di soddisfazioni e durerà soltanto qualche mese. A gennaio, infatti, verrà ceduto in prestito al Rayo Vallecano.