RELIVE PRIMAVERA 2 - Udinese-Cremonese (3-0) vittoria in scioltezza per i bianconeri

Calcio d'inizio - Comincia Udinese-Cremonese, match valido per la 14^ giornata del Girone A di Primavera 2.

4': GOL DELL'UDINESE: Ianesi recupera palla in mezzo al campo, avanza e serve in profondità Battistella, il centrocampista friulano è bravo a battere il portiere avversario sul primo palo.

6': ancora bianconeri in avanti: Oviszach dalla destra serve al centro Battistella, l'autore del primo gol del match prova a ripetersi, ma il suo tentativo da fuori area termina alle stelle.

8': rischio autogol per l'Udinese: Dzankic serve male il retropassaggio al proprio portiere, per fortuna dei friuliani il pallone termina di poco a lato, angolo dunque per la Cremonese.

14': a provarci stavolta è Ballarini con un tiro dalla lunga distanza, conclusione centrale che Bukova riesce a bloccare agevolmente.

29': grande occasione per l'Udinese: Compagnon parte da destra, punta un avversario, lo salta e si accentra tentando il tiro sul secondo palo, palla che esce di poco.

30': ancora Compagnon pericolosissimo: servito da Oviszach lascia partire un missile di destro che si schianta sul palo a portiere battuto.

35': primo giallo per l'Udinese: ammonito Mazzolo per una trattenuta su Salami.

38': ancora occasione per i bianconeri: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Bukova esce male e il pallone rimane pericolosamente in mezzo all'area di rigore, ma alla fine la difesa grigiorossa riesce a spazzare via.

41': primo giallo anche tra le fila della Cremonese: ammonito Sow per proteste.

45': saranno 2 i minuti di recupero.

45'+1: Ballarini parte palla al piede e prova la conclusione individuale: pallone insidioso che rimbalza davanti al portiere, ma Bukova è bravo a deviare in angolo.

Fine primo tempo - La prima frazione di Udinese-Cremonese termina 1-0.

46': doppio cambio per la Cremonese: fuori Sow e Salami, dentro Crivella e Spini.

52': ammonito Cella per un fallo su Battistella.

56': doppia sostituzione per l'Udinese: fuori Compagnon e Oviszach, dentro al loro posto Lirussi e Comisso.

60': prima grande occasione per la Cremonese: Bingo punta e salta il diretto avversario e calcia, ma Carnelos è bravo a respingere con i piedi.

69': calcio di rigore per l'Udinese: fallo del portiere Bukova, che viene anche ammonito, su Lirussi.

70': ammoniti Cerri e Battistella per un accenno di rissa.

71': GOL DELL'UDINESE: dal dischetto si presenta lo stesso Lirussi che spiazza Bukova e raddoppia per i suoi.

74': cambio nella Cremonese: fuori l'infortunato Bingo e dentro Ghisolfi.

84': Udinese vicinissima al tris: lancio di Mazzolo che manda Lirussi solo davanti al portiere, il numero 17 prova il tiro con l'esterno destro, ma il pallone termina di poco alto.

87': quinto ed ultimo cambio per la Cremonese: fuori Celle e dentro Emche.

90': GOL DELL'UDINESE: Commisso parte palla al piede sulla destra, la mette in mezzo e Cerri interviene male sul pallone, mandandolo alle spalle del proprio portiere Bukova.

Fischio finale - L'Udinese domina e vince contro la Cremonese: i bianconeri continuano a salire in classifica, mentre i grigiorossi rimangono il fanalino di coda del Girone A.

Le formazioni ufficiali:

Udinese: Carnelos; Mazzolo, Vasko, Dzankic, Kubala; Ballarini, Rigo, Battistella; Ianesi, Oviszach, Compagnon. Allenatore: Filippo Cristante

Cremonese: Bukova; Lamanna, Cerri, Hoxha, Perotta; Sow, Cella, Girelli; Bingo, Bertazzoli, Salami. Allenatore: Stefano Lucchini