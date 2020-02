Mercato Pordenone, Finale col botto: colpo Tremolada!

Il presidente Lovisa ha risposto con i fatti a chi nei mesi scorsi, spinto dai buoni risultati della squadra ramarra, chiedeva a gran voce l'inserimento di elementi pronti per puntare a restare stabilmente tra i piani alti della classifica e per dare una scossa in ottica promozione o playoff. Nel mercato di gennaio il Pordenone ha deciso di puntare, per il definitivo salto di qualità, su Tremolada.

L'inserimento del giocatore di Milano, proveniente dal Brescia e acquistato a titolo definitivo, serviva per completare il reparto, fornendo un'alternativa di altissimo livello per il ruolo di trequartista. Chiaretti e Gavazzi dovranno ora entrare in competizione con il nuovo arrivato per il ruolo di titolare alle spalle della coppia d'attacco che al momento vede Strizzolo e Ciurria avanti nelle gerarchie del mister Tesser.

L'acquisto a titolo definitivo di un giocatore proveniente dalla seria A, al pieno della sua maturità calcistica e con un buon bagaglio tecnico e di esperienza, mostra a tutti i tifosi friulani quanto impegno e voglia ci sia di rendere questa realtà calcistica un punto fermo nel panorama calcistico italiano.

Luca, giocatore cresciuto nelle giovanili dell'Inter e maturato tra Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana e Arezzo prima di approdare alla Virtus Entella nel 2016/2017. In questa stagione si consacra con 5 goal e ben 10 assist utili a salvare la squadra di Chiavari. Il passaggio successivo alla Ternana continua la sua escalation con 12 goal e 6 assist. Da qui la chiamata del Brescia dove, pur giocando 18 partite, contribuisce alla promozione con 4 goal e 5 assist. Esordisce questo anno in serie A contro il Milan, in un piccolo derby personale. Arriva a Pordenone nel mercato di gennaio dopo la rescissione con il Brescia.

Il suo arrivo porta un ventata di aria nuova in un reparto che ultimamente ha mostrato alcune lacune dal punto di vista della creazione di palle goal e nella fantasia. Si aggiunge agli acquisti di Bocalon e Gasbarro che vanno a completare una rosa molto competitiva