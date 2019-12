L'ALLENATORE DEL DECENNIO - Chi è stato il migliore?

Chi è stato il miglior allenatore bianconero degli ultimi dieci anni? Il nome del vincitore, visti i risultati, sembra essere abbastanza scontato. In ogni caso vogliamo onorare la votazione. Per questo motivo oltre a Francesco Guidolin, allenatore che ha saputo portare tre volte consecutivamente i bianconeri in Europa, ci sono Andrea Stramaccioni, ultimo allenatore in ordine di tempo a completare la stagione sulla panchina dell'Udinese, Luigi Delneri, tecnico friulano che ha guidato la squadra in una difficile stagione verso la salvezza e Igor Tudor, mister capace di salvare per due anni di fila i bianconeri nelle ultime giornate.

Per votare bastare scrivere il nome dell'allenatore nei commenti sotto il post sulla nostra pagina Facebook o sul nostro profilo Instagram.

I quattro candidati:

1) Francesco Guidolin

2) Andrea Stramaccioni

3) Luigi Delneri

4) Igor Tudor