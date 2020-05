Un altro argentino per il dopo Musso: piace Augustin Rossi

Agustin Rossi, portiere di proprietà del Boca Juniors e che nella stagione in corso ha indossato la maglia del Lanus, nel mirino dell'Udinese in caso di partenza di Juan Musso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oltre a lui ci sono anche le idee che portano a Radu e Cragno, ma attenzione anche al ritorno di Scuffet, anche se lo Spezia può riscattarlo e i bianconeri non hanno l'opzione per il contro riscatto.