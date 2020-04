Udinese su...Luis Suàrez. Il giovane talento di proprietà del Watford potrebbe arrivare in prestito ma su di lui hanno messo gli occhi già diverse big

No, non si tratta del fenomeno uruguagio del Barcellona ma dietro questo curioso caso di omonimia si cela un giovane attaccante che in estate potrebbe arrivare in Friuli via Watford. Il Luis Suarez in questione è colombiano, un classe '97 di proprietà degli hornets che in questa stagione ha fatto molto bene in Spagna con la maglia del Real Saragozza (17 reti in 29 partite ). Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di numerosi club di prima fascia: in Spagna ci sarebbero Atletico Madrid e Valencia, mentre in Italia il Napoli e la Lazio avrebbero già manifestato il loro interesse per il colombiano. Stando però a quelle che sono le ultime indiscrezioni, l'intenzione dei Pozzo sarebbe quella di girare il giovane attaccante all'Udinese per permettergli di crescere ulteriormente in un calcio più competitivo come quello italiano.