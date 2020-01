Quello di Fabricio Bustos è un profilo che piace all'Udinese: terzino destro argentino classe '96, brevilineo, dotato di spiccate doti offensive (tanto da essere soprannominato in patria "El Tractor") ma anche di un buon senso della posizione in fase difensiva. Nel giro della Nazionale argentina, Bustos milita nell'Independiente e in Italia piace anche alla Sampdoria.