Teodorczyk va o no va? Anche la sua cessione è al momento in stand by

Continua ad essere in stand by anche la cessione di Łukasz Teodorczyk. Il polacco, che ha chiesto alla società la possibilità di andare cercare maggiore spazio altrove, resta in bilico tra l'Udinese e l'Anderlecht. I belgi, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, si sono fatti avanti ma non si sarebbe trovata una formula in grado di soddisfare entrambe le parti. Pozzo, infatti, non vuole perdere completamente l'investimento fatto la scorsa estate. Ci sarebbe, poi, anche un motivo tecnico: con la partenza di Pussetto le alternative davanti sono contate, per questo motivo anche Teo viene ritenuto utile.