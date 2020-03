Quale sarà il futuro di Pobega? Il Pordenone, il Milan e perché no l'Udinese

Quale sarà il futuro di Tommaso Pogeba? Il talentino esploso in questa stagione con la maglia del Pordenone tornerà al Milan, poi si vedrà. Il club del patròn Lovisa non vorrebbe perderlo e punta al riscatto ma i rossoneri, che non sembrano essere intenzionati a cederlo a titolo definitivo, potrebbero girarlo in prestito ad un altro club di A. In pole c'è il Genoa che già lo scorso gennaio aveva chiesto informazioni su di lui.

Perché l'Udinese non si muove per lui? Facciamo un po di fantamercato. Il Milan si è fatto avanti per De Paul e vorrebbe uno sconto sul prezzo, 35 milioni, fissato dai Pozzo inserendo qualche giovane contropartita. Perché non richiedere Pobega? Un'idea questa che lanciamo noi.