Prodl? A Udine solo se dovesse partire De Maio

Sebastian Prödl? Arriverà a Udine soltanto se dovesse partire De Maio. Il difensore austriaco del Watford è stato individuato come l'alternativa in caso di partenza del francese, la cui cessione, però, al momento è in stand by. Le offerte ci sono - Brescia e Genoa su tutte - ma la proprietà, vista la cessione anche di Opoku, ha preferito almeno per il momento frenare ogni trattativa. In caso di un'accelerata allora si che di conseguenza anche l'altro affare sull'asse Londra-Udine si concretizzerebbe.