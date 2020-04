Pordenone, Lovisa vorrebbe trattenere Pobega in neroverde, deciderà il Milan

Tommaso Pobega è senza dubbio una delle rivelazioni del campionato cadetto. Il giovane centrocampista del Pordenone ha impressionato per costanza di rendimento e capacità di andare in gol. Qualità che non sono affatto passate inosservate, non è un caso che su di lui ci siano gli occhi di molti club di A.

Ma cosa farà il prossimo anno? Il presidente Lovisa lo vorrebbe ancora in neroverde, c'è da convincere però anche il Milan, proprietario del cartellino. Un discorso è stato intavolato il mese scorso. Il club rossonero, che non sembra intenzionato a privarsi di lui a titolo definitivo, potrebbe decidere lasciarlo in prestito ancora per un anno a Pordenone oppure fargli assaggiare subito la Serie A. Nei mesi scorsi si era fatto avanti concretamente il Genoa, ora però in lizza ci sarebbero anche altri club.