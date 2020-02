Nuovo attaccante? L'Udinese potrebbe pescare in Giamaica: in arrivo in prova il ventenne Campbell

L'Udinese è alla ricerca di un nuovo attaccante? Parrebbe di sì, ma ovviamente per la prossima stagione. Il nuovo rinforzo potrebbe arrivare addirittura dalla Giamaica: stando infatti a quanto riportato dal portale giamaicano "The Gleaner", i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Norman Cambell, attaccante ventenne che milita in patria nel Harbour View. Il giovane, che già in estate era stato vicino all'approdo in Europa (in Inghilterra allo Stoke City), sarà in Italia nelle prossime settimane per un provino. Kevin Coman, agente del giocatore, ha confermato la cosa, sostenendo che gli uomini dello scout bianconero sarebbero rimasti impressionati dalle qualità del ragazzo.