Nessuna offerta ufficiale per Mandragora: gli agenti del giocatore non sono stati contattati

No, al momento tra Roma e Udinese non è stata avviata nessuna trattativa ufficiale per Rolando Mandragora. Situazione ancora ferma ad una informale richiesta di informazioni. I giallorossi stanno valutando il profilo del centrocampista bianconero ma senza ancora avanzare ufficialmente un'offerta. È per questo che per il momento non sono stati ancora contattati gli agenti del giocatore. Nessuna accelerata quindi come invece qualche fonte aveva lanciato in questo pomeriggio.