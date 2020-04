Juan Musso ha parlato ai microfoni di Racingmaniacos.com delle voci relative ad un interessamento dell'Inter nei suoi confronti:

"Ho letto diverse cose in merito, ma non ne so nulla. Sono tranquillo perché non è ancora noto quando riprenderà la Serie A. Sono contento dell'interessamento, ma per ora non so nulla. Se arriva qualcosa di interessante sia per me che per il club, ci penseremo".