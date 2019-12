L'Inter lavora su più fronti, accelerata per Kulusevski, che però non preclude De Paul

L'Inter vuole almeno due rinforzi per provare a competere con la Juventus per lo Scudetto. I nomi sono sempre gli stessi, ovvero Kulusevski, Vidal e De Paul. Per il giocatore dell'Atalanta in prestito al Parma la trattativa procede serrata, cercando la cifra giusta da girare alla Dea e convincendo contemporaneamente i ducali. Un suo arrivo a Milano però non precluderebbe anche un'operazione De Paul, anche se, come riportato dal Corriere dello Sport, l'Udinese sta facendo resistenza vista la situazione di classifica non particolarmente felice.