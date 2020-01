L'Inter in cerca di un centrocampista continua a pensare a De Paul

Un colpo dell'Inter Il centrocampista o l'esterno. Lo ha detto anche ieri Giuseppe Marotta, lo ha ribadito Antonio Conte. Solo che la corsa agli obiettivi è bella complicata. Arturo Vidal è blindato dal Barcellona, il Tottenham non libera Christian Eriksen nonostante sia in scadenza. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea costano troppo. Sicché occhio a Rodrigo De Paul dell'Udinese e Sead Kolasinac dell'Arsenal. L'Inter vuole chiudere un colpo in settimana, non è da escludere che possano arrivare a breve colpi di scena.