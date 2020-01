Il Perugia avrebbe effettuato un primo sondaggio con l’Udinese per il regista Mato Jajalo, classe ‘88. Un affare che appare difficile visto che il croato-bosniaco non vorrebbe scendere di categoria, ma proseguire la sua avventura con la maglia bianconera dove in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze quasi tutte da titolare. Lo riferisce Perugia24.it.