Inter a lavoro su Vidal, De Paul costa troppo

Sul mercato, l'Inter si sta dando da fare su più fronti, anche se la vicenda di Arturo Vidal è ormai nota. Da ieri il Barcellona è in Arabia Saudita per la Final Four della Supercoppa spagnola e ogni approfondimento è fatalmente rinviato al rientro alla base dei catalani, cioè tra una settimana. Guarda caso ieri sera è arrivato a Milano il suo agente, Fernando Felicevich, che cura anche gli interessi di Alexis Sanchez. Da tempo la dirigenza interista ha concordato la linea, che prevede un contratto per il cileno (33 anni) sino al 2022. Ma è chiaro che tutto è legato alle scelte tecniche del club blaugrana. Messi non vuole che vada via e Bartomeu fatica a trovare un sostituto. Perciò sarà decisiva la volontà del giocatore che evidentemente vede di buon occhio il ritorno in Italia.

Vidal quindi e non De Paul. Possono dormire sonni tranquilli i tifosi dell'Udinese, il talento argentino piace ai neroazzurri ma costa troppo. 40 milioni non verranno investiti durante questa sessione di mercato.