Il Torino insiste, vuole a tutti i costi Stefano Okaka. Il pressing dei granata è forte ma l'Udinese non sembra intenzionata a farlo partire in questa sessione di mercato senza avere per le mani una valida alternativa. La risposta bianconera a Cairo è stata chiara: costa 20 milioni di euro e non si fanno sconti. Valutazione che a Torino ritengono essere decisamente elevata.