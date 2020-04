Il Torino guarda verso la Serie B per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il ds Massimo Bava studia nomi importanti che si stanno mettendo in luce in cadetteria. Per il centrocampo piace moltissimo Tommaso Pobega del Pordenone, di proprietà del Milan, tra i pali il primo nome sulla lista è quello di Simone Scuffet dell'Udinese, in prestito a Spezia.