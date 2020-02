Il Chelsea boccia Kepa, Musso nella lista dei possibili sostituti

Kepa Arrizabalaga non convince più, il Chelsea cerca un nuovo portiere titolare per la prossima stagione. Secondo quanto riporta oggi il Daily Express, mister Lampard avrebbe infatti espressamente richiesto alla sua dirigenza l'arrivo di un nuovo estremo difensore in estate. La forma fisica precaria del classe 1994 spagnolo preoccupa non poco, i Blues sono pronti a un altro investimento importante tra i pali. Musso è un profilo molto gradito dai londinesi, che lo stanno osservando da tempo, la valutazione da 30 milioni fissata dall'Udinese per l'argentino non spaventa Abramovich, che lo ha messo nella lista dei papabili. A giugno vedremo se l'interesse si trasformerà in qualcosa di concreto.