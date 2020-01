Iachini consiglia alla Fiorentina Samir: il dubbio è legato alle condizioni fisiche del brasiliano

Fiorentina in cerca di rinforzi, mister Iachini avrebbe consigliato quale tassello per la difesa Samir. Il brasiliano, attualmente ai box dopo l'operazione al ginocchio, piace anche a Pradè. Prezzo non proibitivo come un tempo, con meno di dieci milioni l'affare si può portare a termine. Il dubbio della Viola è legato però alle sue condizioni fisiche, il diktat del presidente Commisso è chiaro: si investe solo per giocatori pronti fin da subito a dare una mano alla squadra.