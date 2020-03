Fofana continua a piacere al Toro: anche Longo lo consiglia a Cairo

Il campionato è fermo e non si sa ancora quando si potrà tornare in campo. I club di Serie A, però, guardano già al futuro, alla prossima stagione. Chi si porta già avanti nella programmazione è il Torino. Ai granata piace moltissimo un giocatore dell'Udinese. Di chi si tratta? Di Seko Fofana. Il tecnico, Moreno Longo, lo ha studiato a lungo quando era ad un passo dalla panchina dell'Udinese e ne è rimasto colpito. Il Toro lo insegue da tempo: ora c'è una ragione in più per provare a centrare il colpo.