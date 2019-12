L’attaccante dell’Udinese Ewandro ha cambiato maglia pur restando in Brasile. Dopo l’esperienza con la maglia della Fluminense, il calciatore classe ‘96 è tornato a casa per vestire quella dello Sport Recife, club della sua città natale. Il giocatore si è già aggregato ai nuovi compagni con cui giocherà per tutto il 2020 sempre in prestito dal club friulano.