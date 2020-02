De Paul vuole la Champions, ad oggi solo Inter e Atletico potrebbero accontentarlo

Rodrigo De Paul vuole alzare l'asticella, vuole provare l'esperienza Champions. Un sogno, quello dell'argentino, che praticamente sancirà l'addio a fine stagione. Ma quale può essere la squadra che gli darà l'opportunità di giocare in Europa? Ad oggi sembrano essere soltanto due le possibilità. Escludendo Napoli e Fiorentina, restano in corsa l'Inter e l'Atletico Madrid. Sono queste le due squadre che potrebbero la prossima estate farsi avanti. Base d'asta 35 milioni, a meno non si inizierà a trattare. Chi la spunterà?