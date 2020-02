De Paul, oltre alle offerte italiane c'è anche l'interessamento dell'Atletico Madrid

Il futuro di De Paul sarà ancora in Italia? Non è detto. L'argentino, che sembrava essere ad un passo dall'Inter, potrebbe in estate prendere la strada per la Spagna. Torna forte, infatti, l'interessamento dell'Atletico Madrid per il diéz bianconero. Il suo agente, Augustin Jimenez, dallo scorso agosto starebbe intrattenendo rapporti con i colchoneros che vanno ben oltre l'altro suo assistito, Correa. Vista l'intenzione di voler regalare a Simeone un centrocampista offensivo, l'idea De Paul, che al tecnico argentino piace molto, può prendere presto corpo.