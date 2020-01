De Maio-Bologna: affare quasi fatto

Giornata molto attiva sul fronte mercato in uscita. C'è Barak che si sta accordando con il Lecce, c'è De Maio che è ad un passo dal fare ritorno al Bologna. Il difensore, ricercato anche da Genoa e Brescia, avrebbe optato per la soluzione rossoblù. Si lavora ad un trasferimento a titolo definitivo, attese novità in serata. L'ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di domani. Affare in direzione d'arrivo.