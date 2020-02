Dalla Turchia: l'Udinese segue il brasiliano Marcao

Udinese che va a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Stando ad alcuni rumors che arrivano dalla Turchia, il club bianconero sarebbe interessato a Marcos do Nascimento Teixeira, detto Marcao. Il brasiliano classe 96′, di proprietà del Galatasaray, potrebbe essere il sostituto ideale di De Maio, giocatore che in estate probabilmente sarà in uscita da Udine. Attenzione alla concorrenza, sulle sue tracce anche la Fiorentina e più distaccata l'Atalanta. Prezzo? Costa cinque milione, un investimento potenzialmente alla portata delle casse bianconere.