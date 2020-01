Dalla Francia arrivano conferme sulla trattativa che porterà Nicholas Opoku all'Amiens. Stando all'Equipe, il ghanese sarà quest'oggi in Francia per le visite mediche di rito. Il difensore verrà ceduto all'Amiens in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto in favore dei francesi fissato a 5 milioni di euro.