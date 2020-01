Criscitiello: "Almeno un acquisto da qui alla fine del mercato", ma di chi si tratta? Al momento è un mister X

Stando a quanto affermato lo scorso lunedì da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Udinese Tv, l'Udinese dovrebbe fare in queste ultime ore di mercato almeno un acquisto. Dopo le cessioni di Opoku e Barak, allora, anche un movimento in entrata. Di chi si tratta? Al momento è un mister X. Non si segnalano, infatti, delle trattative, quasi nulle le voci che girano ad oggi. Che il rinforzo arrivi ancora una volta dal Watford? Probabile. I nomi in ballo sembrano essere due, quello di Prodl e quello di Stuparevic. Più difficile invece la pista che porta al giovane asso brasiliano ex Fluminense Joao Pedro.