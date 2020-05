Commisso vuole regalare un top player alla Fiorentina: De Paul torna tra gli obiettivi

Rocco Commisso è pronto a regalare un top player alla sua Fiorentina. 50 milioni a disposizione per rilanciare la Viola dopo una stagione sotto molti punti di vista insoddisfacente. Il nome in cime alla lista dei desideri dei toscani torna ad essere Rodrigo De Paul. Pallino di Pradè, che già la scorsa estate aveva provato a strapparlo all'Udinese, non si muoverà da Udine per non meno di 30 milioni.