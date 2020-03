Calendario stravolto, non solo quello delle partite ma anche quello del mercato. Per quel che riguarda i trasferimenti si valuta l'idea di estendere la finestra trasferimenti da giugno a gennaio, questo per facilitare il mercato in un momento in cui nessuno sa quando i campionati saranno in grado di iniziare. UEFA e FIFA sarebbero d'accordo sotto questo aspetto.