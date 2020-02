Tavagnacco, oggi la sfida al Milan

Riparte la serie A femminile. Sabato 15 febbraio alle 12 il Tavagnacco ospiterà il Milan per la quindicesima giornata del Campionato. Un match proibitivo (sulla carta) per le ragazze di mister Luca Lugnan, distanziate in classifica da 24 punti dalle rossonere allenate dal friulano Maurizio Ganz (32 per il Milan, 8 per il Tavagnacco). Ma l’allenatore gialloblu non si dà per vinto e suona la carica, nonostante debba fare a meno delle infortunate Lara Ivanusa e Caterina Ferin.