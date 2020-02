Tavagnacco, Lugnan: "Milan un top club ma è arrivato il momento di raggiungere chi ci sta davanti"

"Chi partirà titolare venderà cara la pelle. Affrontiamo un top club in lotta per un posto in Champions e di certo non farà sconti. Ma noi andremo in campo agguerrite, con rispetto ma con la voglia di fare punti. In questo momento della stagione abbiamo estremo bisogno di muovere la classifica cercando di strappare qualche risultato utile anche contro le squadre di alta classifica. E’ arrivato il momento di raggiungere chi ci sta davanti in classifica" così mister Lugnan presentando il match di questo pomeriggio che vedrà il Tavagnacco impegnato in casa contro il Milan.