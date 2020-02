Tavagnacco, la nuova allenatrice Orlando carica la squadra: "Ci possiamo salvare"

"Sono contenta che la società abbia pensate a me per sostituire Lugnan. Sono convinta che ci possiamo salvare ma solo attraverso la forza del gruppo. Le qualità ci sono tutte. Le ragazze devono ritrovare la fiducia, per uscire da questa situazione dobbiamo lottare tutte assieme" parola di Chiara Orlando. Il neo tecnico del Tavagnacco non si vuole arrendere, la salvezza è ancora alla portata