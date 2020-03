Calcio femminile, il quadro delle partite rinviate del Tavagnacco

Fermo, ovviamente, fino al 3 aprile anche il calcio femminile. Il Tavagnacco, attualmente penultimo in classifica a quota 9 punti, perderà due partite, quella in casa contro il Sassuolo e la trasferta sul campo dell'Inter. L'obiettivo è tornare in campo nel weekend del 11-12 aprile.

Serie A

17^ giornata – 21 Marzo

Roma-Florentia San Gimignano

Empoli-Hellas Verona

Fiorentina-Pink Bari

Juventus-Milan

Orobica-Inter

Tavagnacco-Sassuolo

18^ Giornata- 28 Marzo

Florentia San Gimignano-Empoli

Hellas Verona-Fiorentina

Inter-Tavagnacco

Juventus-Roma

Pink Bari-Orobica

Sassuolo-Milan

Quarti di Finale Coppa Italia – 17 Marzo

Juventus-Empoli

Sassuolo-Florentia

Fiorentina-Milan

Si salvano al momento il recupero di Serie A Milan-Fiorentina e quelli di Serie B Lady Granata Cittadella-Cesena, Riozzese-Novese, Permac Vittorio Veneto-San Marino Academy e Fortitudo Mozzecane-Ravenna Women in programma domenica 5 aprile. Potrebbero essere queste le prime partite di calcio femminile dopo la fine dello stato d'emergenza causato dal contagio del Coronavirus.