Ramagli: "Siamo riusciti a trovare le risorse mentali per rimanere attaccati alla partita e per vincerla"

Questo il commento di coach Ramagli dopo la vittoria dei suoi ragazzi a Caserta: "Vincerla era importante al di là delle modalità. Siamo andati in difficoltà nella seconda metà del primo quarto, in difficoltà emotiva commettendo errori facili, lasciando palle perse e ci siamo scomposti. Siamo però riusciti a trovare le risorse mentali per rimanere attaccati alla partita, recuperandola e arrivando a un punto in cui l'avevamo vinta. Poi, come sempre succede quando la squadra avversaria fa l'ultimo sprint, abbiamo rischiato di rimetterla in gioco. Questa vittoria ce la portiamo a casa, ci fa bene da un punto di vista mentale perché ne avevamo bisogno. Un bagno di serenità, ecco cosa ci dà questa vittoria. Beverly? Ha fatto una partita di grande spessore, come gli sta succedendo da tanto tempo. E' un giocatore che ci sta dando molto quindi sappiamo quanto sia importante per noi. Abbiamo deciso di preservarlo un po' sapendo che i falli sarebbero diventati difficili da gestire, però lui ha fatto una partita da giocatore vero".