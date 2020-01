Pedone: "Non mi aspettavo una prestazione del genere, non c'è stata mai difesa"

Il commento del presidente Pedone al termine di Udine-Milano, sfida persa dai bianconeri per 85-90: "Purtroppo non mi aspettavo una prestazione del genere, in una partita dove non abbiamo già difeso. Sarebbero bastati cinque, sei minuti di difesa intensa per portare a casa questa partita ma non siamo mai stati in grado di esprimere questo in campo. Non voglio dare la croce a nessuno ma oggi difensivamente non ci siamo mai stati. Milano si è dimostrata squadra ben organizzata e quando noi affrontiamo formazioni di questo tipo andiamo in difficoltà di gioco. Questo è un problema e ora sta al coach e allo staff tecnico capire quale sia il motivo. Diamo a Milano tutti gli onori del caso, ricordando che a loro mancava un americano e che, nonostante questo, sono sempre stati col naso avanti nel punteggio. Noi dobbiamo cercare di capire perché non difendiamo su tiratori da tre ben conosciuti, salvo poi sorprenderci del perché questi acquistino fiducia. Ci tengo infine a salutare la famiglia Cocchi di Ferrara e a tutta la squadra per la perdita del vicepresidente".